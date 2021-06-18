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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
NİĞDE - 'Türk Yıldızları' Niğde semalarında selamlama uçuşu yaptı

NİĞDE - 'Türk Yıldızları' Niğde semalarında selamlama uçuşu yaptı

NİĞDE - "Türk Yıldızları" Niğde semalarında selamlama uçuşu yaptı - Türk Yıldızlarının hilal figürü oluşturması - Türk Yıldızlarının uçuş yapmaları - Türk Yıldızlarının uçuşunu izleyen vatandaşlar - Amatör fotoğrafçı Mahir Temel ile röportaj - Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak ile röportaj"Türk Yıldızları" Niğde semalarında selamlama uçuşu yaptıNİĞDE (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.Valilik, Belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, gökyüzünde ay yıldız çizdi.Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'nın yanı sıra şehrin yüksek yerlerinden cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle etkinliği kaydetti.
Amatör fotoğrafçı Hande Tokmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Yıldızları'nı Niğde 'de görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Semaya ay yıldız çizdiler, çok mutlu olduk. Hem fotoğrafçı hem de Niğde li olarak Türk Yıldızları gösterisini keyifle izledik. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Mahir Temel de organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Keyifli vakit geçirdik. Bir an evvel eve gidip fotoğraflara bakmak için sabırsızlanıyorum. Türk Yıldızları göğsümüzü kabarttı, onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir Gökyüzü Amatör Cep Telefonu Ay Yıldız 

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