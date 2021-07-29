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Niğde İtfaiyesi Mersin’e Yardıma gitti
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Niğde İtfaiyesi Mersin’e Yardıma gitti

Niğde İtfaiyesi Mersin’e Yardıma gitti

Başkan yardımcısı röp

Geçmiş Olsun Araç Sayısı Yangın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-İtfaiye müdürü röp
-İtfaiyelerden görüntüler

( NİĞDE ) NİĞDE

- Mersin’de çıkan orman yangının söndürme çalışmalarına destek olmak için Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 3 araç gönderildi. Mersin’e doğru yola çıkan Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte yangının söndürülmesi için yapılan çalışmalarda görev alacak. Niğde Belediyesi olarak Mersin’de çıkan yangına müdahale etmek için üç araç ve personel desteği gönderdiklerini ve talep gelmesi durumunda personel ve araç sayısını arttıracaklarını söyleyen Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, “İki gündür ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlar yüreğimizi kasıp kavurdu. Yangının en kısa zamanda, can ve mal kaybı yaşanmadan söndürülmesi için Niğde Belediyesi olarak İtfaiye desteğinde bulunduk. Bölge’de çalışan tüm ekiplere güç ve kuvvet diliyorum, geçmiş olsun” dedi.
Niğde İtfaiye Müdürü Bayram Özmen ise, 3 araç ile ekiplerinin yola çıktığını ve diğer çalışanların da nöbetlerinden çağrıldıklarını ve görev başında hazır olduklarını söyledi.

(YE-TB-
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