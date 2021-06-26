NİĞDE - Hastanede doktor, tarlada çiftçi

- Lavanta tarlasının drone ile havadan görüntüsü - Tarlada çalışan işçiler - Lavanta yağının çıkarılış işlemi - Lavantadan elde edilen ürünler - Lavanta tarlasının sahibi Prof. Dr. Mehmet İnal ile röportaj - Prof. Dr. Mehmet İnal'ın eşi Çiğdem İnal ile röportajHastanede doktor, lavanta bahçesinde çiftçi - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Prof. Dr. Mehmet İnal, mesleğini icra etmenin yanı sıra Niğde 'de 160 dönüm araziye diktiği lavanta bahçesiyle üretime katkı sağlıyor - Prof. Dr. İnal: - " Niğde 'de lavantanın yetiştiğini görürlerse buranın lavantayla dolacağını düşünüyorum. Bu da buranın turizmine, şehirdeki restoranlardan otellere, ulaşım sektörüne kadar Niğde 'nin kalkınmasına katkıda bulunacaktır"NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İnal, mesleğinin yanı sıra Niğde 'de 160 dönüm arazide lavanta yetiştiriyor.Radyoloji uzmanı 58 yaşındaki İnal, 2017 yılında hem emekliliğe yatırım hem de ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Bor ilçesine bağlı Bereke köyünde 160 dönüm alana lavanta fidesi dikti.Ekonomik boyutta bu sene verim almaya başlanan tarlada organik ürün yetiştiren İnal lavanta yağı, suyu, sabunu, balı gibi ürünleri internet üzerinden ve tarladan satıyor.Prof. Dr. İnal, AA muhabirine, tarlada iki tür lavanta yetiştirdiklerini söyledi.
Bu iki türün tıbbi, kozmetik, temizlik, kolonya, şampuan, sabun gibi farklı kullanım alanları olduğunu belirten İnal, "Çiftlikte lavanta yağını çıkarttığımız ünitemiz var. Çiçekler hasat edildikten sonra damıtma kazanlarına taşıyoruz. Burada bitkinin yağı ve suyu çıkartılıyor. Bu ham maddeleri toptan ve perakende olarak satışa sunuyoruz." dedi. İnal, bu yıl ya da seneye lavanta yağının yarısını yurt dışına göndermeyi planladıklarını aktardı.Lavanta bahçesini ilk defa bu yıl turizme açtıklarını anlatan İnal ziyaretçilerin, gelin ve damatların fotoğraf çekinebildiğini bildirdi. - Lavanta balı üretimiTürkiye'nin üçüncü büyük lavanta bahçesine sahip olduklarını dile getiren İnal şunları kaydetti:"100 kilogram yaş bitkiden 1 - 1,5 kilogram lavanta yağı çıkıyor. Organik tarım kurallarına uygun üretim yapıyoruz. Kontrol Sertifikasyon Kuruluşunun denetimindeyiz. Yağ oranını veya ot verimini artırmaya yönelik girişimimiz olmuyor. Zaten organik yapmadığınızda yurt dışına satamazsınız. Son iki yıldır arı kovanlarımız var. Küçük sayıda kovanla başlamıştık. Bu sene kovan sayımızı artırdık. Çok lezzetli, çok güzel bir balımız oldu. Arılarımız lavanta balını üretiyor. Ağustos başı gibi sağımımız olacak. Hem internetten hem çiftliğimizin içinden lavanta yağı, suyu, diğer ürünler gibi lavanta balı satışımız olacak."İnal, yaptığı yatırımın karşılığını almak istediğini belirterek, " Niğde 'de lavantanın yetiştiğini görürlerse buranın lavantayla dolacağını düşünüyorum. Bu da buranın turizmine, şehirdeki restoranlardan otellere ulaşım sektörüne kadar Niğde 'nin kalkınmasına katkıda bulunacaktır." diye konuştu. Mehmet İnal'ın eşi Çiğdem İnal da lavantadan ürettikleri ürünlerin tamamen organik sertifikalı olduğuna dikkati çekti.Kuru çiçek keseleri yaptığını anlatan İnal, "Lavantalı göz yastıkları, lavantalı uyku bandı, organik lavantalı sabun yapıyorum. Her şey kendi elimizden çıkıyor. Maske de yapıyoruz, güzel koksun diye içine kuru çiçekler koyuyorum." ifadesini kullandı.
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