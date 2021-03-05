New York 'ta "sıra dışı" sergi - Sergiden detaylar - Sergi katılımcılarının ışık gösterisini izlemesiNEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde, Amsterdamlı ödüllü görsel ve fraktal sanatçı olan Julius Horsthuis'in görsel - işitsel sergisi "Geometrik Özellikler" ARTECHOUSE sanat merkezinde ziyaretçilerine açıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım