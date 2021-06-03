NEW YORK - Dünyanın en büyük Harry Potter mağazası New York'ta açıldı
- Açılış için gelenlerin oluşturduğu kuyruğa girenlerin drone görüntüleri - Kuyruktan görüntüler - Açılış için gelenler ile röportajlarNEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Flatiron Building'de, dünyanın en büyük Harry Potter mağazası açıldı. Vatandaşların, yağmurlu havaya rağmen mağaza önünde uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.
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