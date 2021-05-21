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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Nevşehir protokolü Kapadokya'daki Meskendir Vadisi'nde çöp topladı

Nevşehir protokolü Kapadokya'daki Meskendir Vadisi'nde çöp topladı

- Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve beraberindekilerin Meskendir Vadisinde yürüyüş ve çevre temizliği yapması - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in konuşması - Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın konuşması - Katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın katılımıyla Kapadokya'daki yürüyüş güzergahlarından Meskendir Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı.Göreme beldesinde sabah erken saatlerde bir araya gelen protokol üyeleri ve öğrenciler, 4 bin 400 metre uzunluğundaki Meskendir Vadisi'nde hem yürüyüş yaptı hem de çevreye gelişigüzel atılmış çöpleri topladı.Vali Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Özellikle turistler için vadiler vazgeçilmez bir etkinlik alanı. Buradaki temizlikle çevreye duyarlılık bilincinin oluşmasını sağlamak istiyoruz. Amacımız, ilimizdeki orman varlığını artırmak. İlimiz, ülkemizdeki orman varlığı konusunda en fakir illerden birisi. Orman İşletme Müdürlüğünün yapacağı planlı ağaçlandırmanın yanı sıra biz ayrıca merkez ve ilçelerde olmak üzere 8 ayrı orman oluşturmak ve geliştirmek gayesindeyiz." diye konuştu.
Belediye Başkanı Savran da daha yeşil bir Nevşehir oluşturabilmek gayesiyle kentte uygun bulunan alanlarda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını, yeşil alan sayısını artırabilmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.
Yerli ve yabancı turistlerin yürüyüş etkinliklerine ev sahipliği yapan vadide toplanan çöpler, güzergah sonunda konteynerlere atıldı. Katılımcılar peribacaları önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çevre Temizliği Yabancı Turist Hatıra Fotoğrafı Farkındalık Öğrenciler 

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