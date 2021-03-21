Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Kapadokya’da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı

NEVŞEHİR - Kapadokya’da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı

- Sıcak hava balon etkinliği - Balonların hazırlanması - Etkinliğe katılanlar - Balon pilotu Bekir Bektaş ile röportaj - Öğretmen Tarkan Güney ile röportaj - Balonların havalanmasıKapadokya’da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldıNEVŞEHİR (AA) - Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, down sendromlu 5 çocuk sıcak hava balon turuna katıldı.
Sabah saatlerinde Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'nde hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine down sendromuna dikkat çekmek amacıyla görevlilerce afiş asıldı.Daha sonra down sendromlu çocukların turistlerle birlikte bindiği sıcak hava balonu gökyüzüne yükseldi.Hayatlarında ilk kez bölgeyi gökyüzünden izleme imkanı elde eden çocukları taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık 45 dakika havada kaldı.Balon pilotu Bekir Bektaş, gazetecilere, firmalarının down sendromuna dikkat çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiğini belirtti.
Çocuklara etkinlikte eşlik eden Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Tarkan Güney de firma yetkililerine teşekkür ederek, down sendromu konusunda toplumda yeterli bilincin oluşmasını dilediğini söyledi.

Sıcak Hava Balonu Öğretmenler Gökyüzü Öğretmen Down Sendromu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Ümit Kaya Down Sendromlu Çocukları UnutmadıÜmit Kaya Down Sendromlu Çocukları Unutmadı
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement