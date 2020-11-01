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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Nesli tükenmekte olan su samuru Varto ilçesinde görüldü

Nesli tükenmekte olan su samuru Varto ilçesinde görüldü

Varto havadan görüntü

Baraj Gölü Çekim Gori Hayvan 

-Köyden görüntü
-Baraj gölünden görüntü
-Su samurundan görüntü
-Muhabir Fatih çelik röportaj

( MUŞ ) MUŞ

- Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan, Su Samuru Muş’un Varto ilçesi Özenç köyü mevkiinde Alparslan 2 barajı gölüne geziye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi. Şimdiye kadar Muşun Varto ilçesinde daha öncesinden görülmeyen su samuru, Alparslan 2 barajında görüldü.
Bir süre dolaşan ve yiyecek arayan su samuru bir müddet sonra barajın sularına girerek gözden kayboldu. Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiinde Alparslan 2 barajı kenarında arkadaşlarıyla geziye giden Alper Akkaya isimli vatandaş, "Arkadaşlarımla gezi yapmak üzere Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiinde bulunan baraj gölü kenarında pikniğe gittik. Ancak bir ara suyun içinden bir canlının çıktığını gördüm. Yaklaşıp çekim yaptığımda bir su samurunun olduğunu gördüm. Ben yaklaşık 45 yaşındayım şimdiye kadar Varto ilçesinde su samuru görmemiştim. Yapılan baraj gölü ile birlikte artık su samurları da görünmeye başladığını gördüm. Türkiye’de çok az sayıda var oldukları bilinen ve belli bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen su samurları, şimdiye kadar pek görüntülenemiyordu" dedi.

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