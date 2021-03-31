Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nesli tükenmekte olan su samurları ilçeyi mesken tuttu

Nesli tükenmekte olan su samurları ilçeyi mesken tuttu

-SU SAMURUNDAN DETAY

( KARABÜK ) KARABÜK

Uttu Cep Telefonu Gori 


- Karabük’ün Yenice ilçesini mesken tutan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bir vatandaş tarafından görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru Karabük’ün Yenice ilçesinde görüldü.
Uğur Ayan isimli vatandaş, Yenice Irmağı’ndaki su samurunu fark ettikten sonra cep telefonu ile görüntüledi. Çevreyi gözleyen su samuru daha sonra ırmaktaki suyun içinden karşıya geçip gözden kayboldu. Yaklaşık 40 gün önce de balık avlarken görüntülenen su samurları Yenice ilçesini mesken tuttu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement