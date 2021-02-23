Nesli tükenmekte olan su samurları balık avlarken görüldü

--su samurlarının suya girmesi

--balık avlaması

--ırmaktan detay



( KARABÜK ) - KARABÜK



- Karabük’ün Yenice ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları ırmakta balık avlarken cep telefonu ile görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurları Yenice Irmağı’nda görüldü.

Berna Tatar isimli bir vatandaş Karşıyaka Köprüsü’nden geçerken 3 tane su samurunu fark etti. Tatar, ırmakta balık avlayarak suyun keyfini çıkaran su samurlarını cep telefonuna saniye saniye kaydetti.

(RB-OA-



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