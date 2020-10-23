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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı

Nesli tükenmekte olan kuşu kediden kurtardı

Kerkenez kuşu kafes detay

Pazarcı Pazarcı Esnafı 

-Kuşu bulan Erdal Dirican ile röportaj
-Kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri

( ADANA )- Adana’da bir pazarcı esnafı, kediden kurtardığı nesli tükenmekte olan kerkenezi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilerine teslim etti ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde bir pazarcı esnafı evin bahçesinde kediden kurtardığı nesli tükenmekte olan kerkenezi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilerine teslim etti.Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesinde dün evin bahçesinde nesli tükenmekte olan kerkenezi bir kediden kurtaran pazarcı Erdal Dirican “Evin bahçesine çıkmıştım. Kedinin hareketlerini fark ettik. Kediyi kovaladık önünde kuş vardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradık. Bugün gelip teslim aldılar. Ben bulduğumda yaralı değildi. Biz şahin yavrusu sandık ama nesli tükenmekte olan kerkenezmiş. Çok mutlu olduk bir hayat kurtardık” dedi.

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