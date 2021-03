Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü

-vatandaş açıklaması

( ERZURUM ) - Balaban Kuşu Ormanağzı köyünde görüldü ERZURUM



- Dünyada Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan Balaban Kuşu Olur İlçesi Ormanağzı köyünde ortaya çıktı. Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Osman Özdemir, “Geçen yılda bu kuştan geldi bahçeye kondu. Bu sene yine bir kuş geldi yere düştü başka yırtıcı kuşlar mı kovaladı nedense sarhoş gibiydi. Dün akşamdan beri içerde muhafaza ettim. Hiçbir şeyde yediremedim öylece de duruyor. Ne yediğini de bilmiyorum ki ona göre yedireyim. Şu an için canlı her hangi bir yerinde kırığı çıkığı yok” dedi.

86 yaşındaki Ali Özdemir, “Böyle bir kuşu ilk defa görüyorum. Nereden geldiğini de bilmiyorum” dedi.

Oltu’da özel Veteriner Hekim Selim Çelik ise “Duyarlı bir vatandaşımız tarafından getirilen Balaban kuşunu kontrol ettik her hangi bir sorunu yok milli parklardaki veteriner hekim arkadaşa teslim edeceğiz. Duyarlı vatandaşlara teşekkür ederiz” dedi.





