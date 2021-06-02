Nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' yaralı bulundu

-Kuşun muayyene edilmesi

-Kuşun yarasının tedavi edilmesi

-Veteriner Hekim Kadir İlker Avcı’nın konuşması

-Genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan balaban kuşu yaralı halde bulundu. Yaralı kuş, yetkililere teslim edildi.Kilis'in Elbeyli ilçesinde yaşayan Muhtar Ağcabay, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yaralı bir balaban kuşu buldu. Ağcabay, bulduğu yaralı kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne teslim etti. Kuş, Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından Kilis Belediyesi Rehabilitasyon merkezine getirildi.

Yaralı kuşun ilk tedavisi ise Veteriner Kadir İlker Avcı tarafından yapıldı. Kanadında iki kırık bulunan kuş, ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek.Veteriner Hekim Kadir İlker Avcı, kuşun son durumu hakkında bilgi vererek, “Dışarıdan gelen darbe sonucu kanatlarında kırık olduğunu tespit ettik. Burada ilk müdahalesini yaptık. Daha sonra Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Balaban kuşu nesli tükenmekte olan bir tür kuştur. Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne götürülmek üzere teslim ediyoruz” diye konuştu.



