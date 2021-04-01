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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, Boğaçayı’nı mesken tuttu

Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları, Boğaçayı’nı mesken tuttu

Adeniz fokunun boğaçayında yüzmesi

Yüzme Cep Telefonu Objektif Hayvan Fok Balığı 

-Arşiv

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz Foku, Boğaçayı’nda avlanırken görüntülendi. Bundan bir hafta öncede yine bir fok balığı, aynı bölgede objektiflere yansımıştı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından bir tanesi, geçtiğimiz gün Boğaçayı’nda vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaklaşık 1,5 metre boyunda olan fok, denizle Boğaçayı'nı birbirine bağlayan kanaldan geçerek girdiği tatlı suda uzun süre avlandı. Zaman zaman kafasını çıkartan fok balığını görenler, gözlerine inanamadı. Bir süre daha Boğaçayı’nda gezinen sevimli hayvan, ardından gözlerden kayboldu. Yaklaşık 1 hafta önce de aynı bölgede avlanan bir fok balığı, objektiflere yansımıştı.
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