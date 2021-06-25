Nesli tükenmekte olan 2 su samuru ölü bulundu

-Ölü samuru

-Şelale

-Fotoğraflar



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’in Tarsus ilçesinde nesli tükenmekte olan 2 su samuru, şelalede ölü bulundu. Tarsus şelalesinde suların çekilmesiyle 2 su samuru ölü olarak bulundu. Etçil ve memeli bir hayvan olarak bilinen, nesilleri tükenme noktasında olduğu için avlanması ve yakalanması yasak olan su samurlarının ölümüyle ilgili ekipler inceleme başlattı.

