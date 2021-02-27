Nesli tükenme tehlikesinde olan porsuk böyle görüntülendi



- Samsun’un Bafra ilçesinde, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuk, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.İlçe merkezine aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, önünde aniden koşan bir canlı gördü. Bir süre önünde koşan hayvanı cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Yapılan araştırmada hayvanın, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde, koruma altında olan porsuk olduğu anlaşıldı. Görüntüde porsuğun, araç önünde bir süre koştuktan sonra gözden kaybolduğu görüldü.





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