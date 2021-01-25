Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları bu kez grup halinde görüntülendi

-su samurunun kıyıya gelmesi

-su samurunun taşların üzerinden atlaması



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları, grup halinde görüntülendi. Şenoba'da görevde olan güvenlik korucuları, Hizil Çayında daha önce karşılaşmadıkları bir hayvanın yüzdüğünü fark etti. Hemen cep telefonlarını açan güvenlik korucuları, o anları kaydetti.

Cep telefonu kameralarına kaydedilen hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurları olduğu anlaşıldı. Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, su samurlarının sayılarının hem Türkiye’de hem de dünyada hızla azaldığını söyledi.



Prof. Dr. Satar, "Bakanlığın bu yönde bir açıklaması mevcut. su samurları, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) sözleşmesinin Ek-1 kısmında, Bern sözleşmesinin Ek-2 kısmında koruma altına alınmış ve tehlike altında olarak sınıflandırılmıştır. Bu tür aynı zamanda merkez av komisyonu tarafından da avlanması yasak türler arasında listelenmiştir. Su samuru tatlı su ve acı su ile deniz habitatlarının çok geniş bir dağılımından yararlanır. Göllerde, sazlık ve çeşitli sulak alanlarda, sulama kanallarında ve deniz kıyılarında bulunabilir. Her büyüklükteki nehir ve ırmaklar su samurunun yaşama alanı olabilmektedir. Bölgede daha önce 2019 yılında rastlanmıştı. Uzun bir aradan sonra tekrar görüntülendi. Bu hayvanlar yalnız yaşar. Aralarında kuvvetli eş bağı yoktur. Popülasyonların büyük kısmı gececidir. Bunun yanı sıra çok utangaç olmaları nedeniyle insanlar tarafından gözlenmeleri çok güçtür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının konu hakkındaki açıklaması, internet sitesinde mevcuttur" dedi.

(AB-YRT-



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