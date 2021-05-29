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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' böyle görüntülendi

Nesli tehdit altında olan 'sarı benekli semender' böyle görüntülendi

Sarı benekli semenderin görüntüsü

( ADANA ) ADANA

Endemik Semender Doğal Yaşam Alanı Hayvan Irak 


- Adana’da nesli tehdit altında olan sarı benekli semender bir vatandaş tarafından görüntülendi.Kozan ilçesinde bulunan Özbaşı Yaylası’nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sarı benekli semender bir vatandaş tarafından görüntülendi. Semenderi görüntüleyen vatandaş ardından hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.Genellikle yağmur sonrası ortaya çıkmasıyla bilinen ve Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi, “yağmur yağdıran böcü” olarak da adlandırılıyor.
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