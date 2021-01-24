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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Nadir görülen vaşak ilçe merkezine indi

Nadir görülen vaşak ilçe merkezine indi

Vaşaktan görüntü

Köpek Köpek Yavrusu Yabani Hayvanlar Cep Telefonu Hayvan 

-Musa çoban röportaj

( SİVAS )-Doğada nadir görülen vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesinde sokakta gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. SİVAS

- Doğada nadir görülen vaşak, Sivas'ın Divriği ilçesinde sokakta gezinirken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sibirya soğuklarının etkisini hissettirdiği Sivas’ta kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar, insanların yaşam alanlarına inmeye başladı.
Divriği ilçesinde de doğada nadir görülen ve nesli tükenmekte olan vaşak yiyecek aramak için ilçe merkezine kadar indi. Cedit paşa mahallesinde sokakta dolaşarak yiyecek arayan vaşak, cep telefonuyla görüntülendi. Öte yandan vaşak, bir köpek yavrusunu ve bir kediyi de telef etti. Vaşağın ilçe merkezinde görüldüğünü belirten Musa Çoban, “Sivas’ın Divriği ilçesinde yaşıyorum. Bu gün eşim ve yeğenlerim bahçede yabani bir hayvan görmüşler. Hayvan nesli tükenmekte olan vaşak isminde hayvanmış” dedi.

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