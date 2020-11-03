Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Musaözü Göleti’nde kuraklık tehlikesi

Musaözü Göleti’nde kuraklık tehlikesi

Musaözü Göletinden drone ile havadan detaylar

Balık Türü 

-Kurumuş alanlardan detaylar
-Gölde biriken su birikintilerindeki kuşlardan detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR - DRONE) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bulunan Musaözü Göleti’nde su seviyesi büyük oranda düştü. Neredeyse yarısı kuruyan gölet, drone ile havadan görüntülendi. Eskişehir’e yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta yer alan Musaözü Göleti kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Yaz aylarında yağışların beklenen seviyenin altında olması nedeniyle suları çekilen göl, havandan görüntülendi. Susuz arazinin drone görüntüsü kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Musaözü Göleti son görünümüyle tedirgin etti. Olta balıkçıları ve doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden biri olan göl, eski günlerini mumla arıyor. (ÇAĞ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı