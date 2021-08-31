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Muş’ta örtü yangını
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31 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Muş’ta örtü yangını

Muş’ta örtü yangını

Yangından detaylar

Jandarma Yangın Altın Gesi Trol 

-Bitki örtüsünün yanmasından detay
-Ağaçlık bölgelerden detay
-Drone ile detay
-Genel detaylar
-Vatandaş Mehmet Sıdık Alkış Röp.

( MUŞ -DRONE) MUŞ

- Muş’un Derecik köyü yakınlarında örtü yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Merkeze 10 kilometre mesafedeki Derecik köyü bölgesinde bilinmeyen nedenden dolayı örtü yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangın bölgesine AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, Jandarma ve Kızılay ekipleri sevk edildi. Ekipler, engebeli arazide yangını söndürme çalışması yürütürken, Muş Valisi İlker Gündüzöz, bölgede örtü yangını meydana geldiğini ve kontrol altında olduğunu ifade etti.
AFAD, Özel İdare, Orman İşletme Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin bölgede çalışma yürüttüğünü kaydeden Vali Gündüzöz, yerleşim yerlerinin güvende olduğunu, herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.
Öte yandan Derecik köyü sakinlerinden Mehmet Sıdık Alkış, yangın çıktığı sırada durumu ekiplere bildirdiklerini belirterek, “Burada araziler çok engebeli. Araçlarla buralara girilemiyor. Devlet burada, jandarma burada, korucular burada, Orman İşletme Müdürlüğü burada, AFAD burada. Yapılabilecek şeyler yapılıyor. Arazi şartları zor olduğu için bu kadar müdahale edilebiliyor.” dedi.
(UU-)
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