Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MUŞ - Baharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş'ta kar sürpriziyle karşılaştı

MUŞ - Baharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş'ta kar sürpriziyle karşılaştı

- Baharın müjdecisi leyleklerin Aşağıüçdam köyündeki yuvalara gelmesi - Karla kaplı köyde gezinen leylekler - Leyleklerin elektrik direklerinin tepelerindeki yuvalarda bekleyişi - Köy sakini Alican Boz'un konuşması - Köy sakini Erdal Akdemir'in konuşması - Köy sakini Şirin Özman'ın konuşmasıBaharın müjdecisi leylekler erken geldikleri Muş 'ta kar sürpriziyle karşılaştıMUŞ (AA) - Muş 'a bu yıl erken gelen leylekler, arazinin karla kaplı olmasına rağmen yuvalarına yerleşti.Leylekler, merkeze bağlı Muratgören ile Hasköy ilçesinin Aşağıüçdam ve Alazlı köylerindeki yuvalarında konaklamaya başladı.
Bu yıl erken gelerek yöre halkını da şaşırtan leylekler, yiyecek bulmakta zorlandıkları karla kaplı arazide köylülerin desteğiyle sorun yaşamıyor.Aşağıüçdam köyü sakinlerinden Alican Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, baharın müjdecisi leylekleri görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Leyleklerin köyün simgesi haline geldiğini belirten Boz, "Onlar misafirlerimiz. Sonbaharda sıcak bölgelere giden leylekler yazın tekrar köyümüze geliyor. Bu yıl erken geldikleri için kar engeline takıldılar. Elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz." dedi.
Erdal Akdemir, "Leyleklerin köyümüze gelmesiyle baharın yaklaştığını anlıyoruz. Ev ve elektrik direklerinin üzerinde yaptıkları yuvaları koruyoruz. Onları görmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsaf Gezin Gesi Kar Sürprizi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı