Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
Murat Nehri’nde gün batımında balık avı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Murat Nehri’nde gün batımında balık avı

Murat Nehri’nde gün batımında balık avı

-Ağrı’da bulunan Murat Nehri kenarında gün batımı manzarasına karşı balık tutan vatandaşlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkard

Uttu Balık Avı 

--Yılmaz Acar ile röportaj
--Detay görüntüler

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı’da bulunan Murat Nehri kenarında gün batımı manzarasına karşı balık tutan vatandaşlar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Ağrı’ merkezde bulunan Murat Nehri kenarında güzel havanının tadını çıkarırken bir yandan da gün batımının eşsiz manzarasına karşı balık tutan vatandaşlar ortaya doyumsuz manzaralar çıkardı. Murat Nehri’ne atılan ve serpme adı verilen ağların güneşin yansıdığı suyla birleşmesinin ardından ağlara takılan balıkları torbalara dolduran vatandaşlar doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşadı. Ailesiyle birlikte geldiği Murat Nehri’nde manzaranın tadını çıkarırken bir yandan da balık tuttuğunu söyleyen vatandaşlardan Yılmaz Acar, “Ailemle birlikte Murat Nehri kenarına pikniğe geldik. Balık tutmayı çok seviyorum bu nedenle balık tutalım dedik. Yaklaşık 4-5 kilo balık tuttuk. Birde gün batımını izledik. Günümüzü bu şekilde güzel geçirdik. Bol bol balık yakalayıp keyif yapıyoruz“ şeklinde konuştu.
(MG-
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Böyle Balık Avı Görülmedi!Böyle Balık Avı Görülmedi!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı