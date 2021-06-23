Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MUĞLA - Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

MUĞLA - Rusya'dan ilk turist kafilesi geldi

- Uçağın gelişi - Yolcuların karşılanması - YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç'in açıklamasıRusya'dan ilk turist kafilesi Muğla 'ya geldi - YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç: - "Sezon boyu ekim ayının sonuna kadar uçuş planlaması mevcut. Rusya'nın 9 ayrı şehrinden Dalaman'a uçak seferi yapılacak" - "Uzun zamandır iç turizmden tatmin olmayan Rus turistlerin Türkiye'nin açılmasıyla akın akın Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Burada en önemli destinasyonlardan birisi Antalya ve Dalaman"MUĞLA (AA) - Rusya tarafından Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona erdirilmesiyle ilk Rus turist kafilesi Muğla 'daki YDA Dalaman Havalimanı'na geldi.Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan uçak, 288 yolcusuyla saat 11.30'da YDA Dalaman Havalimanı'na indi.Turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri gözetilerek valizlerini almaları sağlanan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.Havalimanına inen turistlere Türk lokumu ikram edildi.YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, gazetecilere, Rusya'nın Türkiye'ye tüm uçuşlarını başlatma kararının ardından Moskova'dan havalanan ilk uçağın Dalaman Havalimanı'na 288 yolcusuyla indiğini söyledi.

Gelecek günlerde Rus turistlerin bölgeye gelmeye devam edeceğini belirten Güvenç, "Sezon boyu ekim ayının sonuna kadar uçuş planlaması mevcut. Rusya'nın 9 şehrinden Dalaman'a uçak seferi yapılacak. Uzun zamandır iç turizmden tatmin olmayan Rus turistlerin Türkiye'nin açılmasıyla akın akın Türkiye'ye geldiklerini görüyoruz. Burada en önemli destinasyonlardan birisi Antalya ve Dalaman." dedi.
Bölgenin salgın döneminde rağbet gördüğünü anlatan Güvenç, "Salgın nedeniyle yeni bir trend ortaya çıktı. Gelen ziyaretçiler daha doğal ortamda daha mesafeli mekanlarda tatillerini yapmak istiyorlar. Bu tam da Muğla 'nın tarifine uyuyor. Bundan sonraki uçakların doluluklarının artarak devam edeceğini ve sezonun uzayacağını görüyoruz." diye konuştu.
Rusya'da yeni planlamaların da devam ettiğini anlatan Güvenç şöyle konuştu:"Rusya'dan hatlar arası aktarmalar ve yeni planlamalar yapılıyor. İç turizmdeki rezervasyonların iptal edilerek Türkiye'ye çevrildiğini görüyoruz. Durum iyi görünüyor. Herhangi bir olağanüstü durum olmazsa geri kalan süre içerisinde iyi bir sezon geçireceğimizi bekliyoruz. Sezonda yaklaşık 274 bin civarında Rus turistin bölgemize gelmesini umut ediyoruz. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanı'mızın çabalarının çok büyük etkisi oldu. Türkiye'de ikinci aşıyı olma aralığı için 4 haftalık süre var. Fakat Batı'da bu süre 7 hafta. Kitle aşılaması konusunda bu bize avantaj sağlıyor. Türkiye bu konuda oldukça hızlı davrandı. Bu da bize olumlu yansıdı. Turizm çalışanlarının öncelikli aşılanmasının sektörde büyük etkisini gördük."Güvenç, rezervasyonların gelecek günlerde artarak devam etmesini öngördüklerini dile getirdi.

Koronavirüs Termal Kamera Turist Kafilesi Ziyaretçiler Koronavirüs 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement