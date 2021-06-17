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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MUĞLA - Romanyalı gazetecilere Kovid-19 tedbirleri güven verdi

MUĞLA - Romanyalı gazetecilere Kovid-19 tedbirleri güven verdi

- Romanyalı gazeteciler, - Romanyalı gazeteci Adrian Boioglu açıklaması - Romanyalı gazeteci Paul Alexe açıklamasıGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresine katıldıTEKİRDAĞ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin Çerkezköy ilçe kongresine katıldı.
Davutoğlu, açılış ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaret etti ve Çorlu İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.Daha sonra partisinin Çerkezköy ilçe kongresine katılan Davutoğlu, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Davutoğlu, Trakya'nın Türkiye'nin lokomotif bölgesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:"Türkiye’yi derinliği olan bir kervan olarak düşünün, öncüsü Trakya'dır, lokomotifi Trakya'dır, geleceği belirleyecek olan da Trakya'dır. Bugün bu salonda Anadolu'dan Tekirdağ'a gelerek rızkıyla birlikte Rumeli ile Anadolu’yu buluşturmuş kardeşlerimiz var. Onun için Tekirdağ bu halkın kardeşliğinin şehri. Omuz omuza verilerek bir başarı hikayesi yazılmış şehirdir."Kongre sonrası Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Davutoğlu, ilçe teşkilatının açılışını da yaptı.

İlçe Kongresi Gesi Kervan 

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