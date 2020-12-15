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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Restoranda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA - Restoranda çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan restorandan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntüler Muğla 'da restoranda çıkan yangın söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Dalaman ilçesinde restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Dindar Karaca'ya ait restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı.Kapalı olduğu belirtilen iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.Dalaman İtfaiye Grup Amirliğince müdahale edilerek söndürülen yangında, restoranın mutfak ve çatı kısmında hasar oluştu.

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