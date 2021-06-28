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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti

MUĞLA - Oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti

- Oyuncunun hayatını kaybettiği hastaneden genel görüntüMUĞLA (AA) - Tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti. Muğla ’nın Marmaris ilçesinde yaşayan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel özel bir hastanede Pnömoni ve Akut Renal (böbrek) yetmezliğinden yaşamını yitirdi.Oyuncunun yakınları ve sevenleri tarafından Marmaris Armutalan Mezarlığı'nda öğle namazına mükeakip defin edilecek.

Hastane Tiyatro 

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