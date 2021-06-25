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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - 'Mor tarlalar' misafirlerini ağırlıyor

MUĞLA - 'Mor tarlalar' misafirlerini ağırlıyor

MUĞLA - "Mor tarlalar" misafirlerini ağırlıyor - Lavanta tarlası detay - Lavanta tarlasında ziyaretçiler - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla 'da "mor tarlalar" misafirlerini ağırlıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'da fotoğraf severlerin ilgi odağı olan lavanta tarlaları, misafirlerini ağırlamaya başladı.
Büyükşehir Belediyesince Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde 5 dönümlük tarlaya dikilen lavantalar, Muğla lıların ve turistlerin ilgisini çekiyor. Lavanta tarlaları fotoğraf tutkunları için de doğal bir stüdyoya dönüştü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşlarla lavanta tarlasını gezerek bilgi aldı.Burada açıklama yapan Gürün, özellikle kadın üreticilerin yer aldığı kırsal projelerin kooperatifler aracılığıyla desteklendiğini belirtti.
Muğla 'nın turizmin yanı sıra tarım ve hayvancılık kenti olduğuna dikkati çeken Gürün, "Turizm kenti olarak bilinen Muğla ’da tarıma büyük önem verdik. Burada bir koku vadisi projesi hazırladık. Diktik, yağını sıktırdık ve onun ne kadar kazanç sağladığını, dönüm başı ne kadar kazanıldığını halka anlattık. Bunun değeri anlaşıldıktan sonra özellikle kadınlardan oluşan kooperatif kurduk." ifadelerini kullandı.Menteşe Belediye Başkanı Gümüş ise Koku vadisi projesi ile bölgenin çevre köylerle beraber hareketleneceğini ve turizmin gelişeceğini ifade etti.
Yeniköy Mahallesi Muhtarı Nevike Öçalan da lavanta tarlalarının mahallelerinin tanıtımı için de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tarım Kooperatif Ziyaretçiler Hayvancılık Turist 

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