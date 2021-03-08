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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Marmaris'te Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

MUĞLA - Marmaris'te Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

- Yürüyüşten görüntüler - Platform adına Dilay Uçar'ın konuşmasıMarmaris'te Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte bir araya geldi.Marmaris 8 Mart Kadın Platformu tarafından "Vardık, varız, var olacağız" sloganıyla organize edilen yürüyüşe onlarca kadının yanı sıra erkekler de katıldı.
Atatürk Caddesi'nde başlayan ve kadına yönelik şiddete karşı sloganların atıldığı yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi.Burada, Platform adına konuşan Dilay Uçar, Neşat Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz de insanoğlu" sözlerini hatırlattı."Kadın haklarıyla kadındır." ifadesini kullanan Uçar, "Bugün, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için verdiği mücadeleleri ciltler dolusu kitaplara sığmayan emekçi kadınların günüdür." dedi.
Yürüyüşe katılan kadınlar adına Tuğçe Bayyurdoğlu ise günün anlam ve önemine ilişkin bildiriyi okudu.Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, etkinliğe katılan kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Özgürlük Bild Emekçi Kadınlar 

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