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Muğla kıyılarında ilk defa görüldü
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Muğla kıyılarında ilk defa görüldü

Muğla kıyılarında ilk defa görüldü

MUĞLA KIYILARINDA İLK DEFA GÖRÜNTÜLENEN DERİ SIRTLI DENİZ KAPLUMBAĞASI

( MUĞLA )- Boyu 2 metreye, kilosu 600 kiloya çıkıyor MUĞLA

Uzunlu Deniz Kaplumbağaları İnceler 


- Muğla’nın Göcek koylarında yat kaptanı tarafından Türkiye kıyılarında ilk defa görüntülenen deri sırtlı deniz kaplumbağası şaşkınlığa neden oldu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nce çekilen video görüntü paylaşılırken, videoyu çeken ve paylaşan İlknur Asar ve Buse İnceler’in daha önce de yaralı deniz kaplumbağasının kurtarılması için DEKAMER’e yardımcı olduğu açıklandı. DEKAMER tarafından paylaşılan bilgide, “Göcek, Sarsala açıklarında bir Deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea) görüntülendi. Dünyadaki en büyük sürüngenlerden biri olan Deri sırtlı deniz kaplumbağaları 2 metre uzunluğa ve 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor” denildi. (BT-Y)
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