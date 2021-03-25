Muğla’da tedirgin eden görüntü

-araziler ve çam ormanları toz dumanı

-işletme çalışması toz bulutu



( MUĞLA -ÖZEL)- Köyceğiz ilçesi Kozluca mevkiinde bulunan taş kırma işletmesindeki kırıcılardan çıkan toz bulutu hem doğayı, hem de çevredeki tarım arazilerini beyaza bürüdü MUĞLA



- Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi Tozluca mevkiinde yasal işletme ruhsatı olan ve ÇED raporu bulunan taş kırma makinesinin kırıcılarından çıkan toz bulutu, aynı mevkide bulunan konut ve tarım alanlarını beyaza bürüdü.İşletmenin hemen üzerinde bulunan mahalle sakini Yakup Kargılı, 2019 yılında işletmeden çıkan toz bulutlarının hem konutuna, hem de tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle Köyceğiz Kaymakamlığına başvurdu.Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 Ekim ayında hazırlanan raporda, ilgili işletmenin izin ve ÇED raporlarının bulunduğunu, işletme yetkilisinin toz bulutunun azaltılması için kırıcıların üzerine toz bulutunun azaltılması amacıyla gerekli malzeme siparişi verdiklerini ve 20 gün içinde gerekli montajın yapılacağı yönünde beyanda bulunduklarını belirten rapor düzenledi ve Yakup Kargılı’ya tebligat etti.Aile tekrar Kaymakamlığa başvurduYaklaşık bir buçuk yıl önce işletmenin taahhütte bulunduğu toz bulutunu azaltıcı düzeneğin hala takılmadığını belirten Yakup Kargılı ve arazi sahibi eşi Firdevs Kargılı 10 Mart 2021 tarihinde Kaymakamlığa tekrar başvuruda bulundu. Başvurularında, “Kozluca mevkiinde bulunan maden öğütme fabrikası 3 Mart 2021 tarihinden itibaren aktif olarak çalışmaktadır. Fabrikada toz azaltıcı filtre bulunmamaktadır. Yüksek miktarda toz yaymaktadır. Fabrikadan çıkan toz bulutu bizim arazimizin üstüne gelmektedir. Tarlaya gidemiyor, hayvanlarımızı da otlatamıyoruz. Fabrikadan çıkan yüksek düzeydeki ses de psikolojimizi etkilemeye başladı.

İşletme yetkilisi daha önce verdiği filtre sözünü tutmamıştır. Bu konuda mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.





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