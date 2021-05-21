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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

YAVRU KEDİNİN MİYAVLAMASI

Yavru Kedi Sokak Kedisi 

-ELİNDE KEDİYİ TUTAN KADININ SESİ VE OLAYLA İLGİLİ ANLATIMI

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Ortaca ilçesinde çift başlı doğan bir kedi görenleri şaşırttı.Cumhuriyet Mahallesi’nde bir kedi çift başlı bir yavru dünyaya getirdi. Çift başlı minik kedi görenleri şaşkına çevirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Gülderen Serçek, bir sokak kedisinin geçtiğimiz günlerde evlerine geldiğini belirterek, “Eşim kedinin hamile olduğunu ve dikkat etmemizi söyledi.

Ben de korumaya aldım. Mama aldık, besledik. Geçtiğimiz gün doğurmuş. Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm” dedi.
Annesinin yavru kediyi kabul etmediğini belirten Gülderen Serçek, “Sosyal Medya’da duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi.

Ertesi sabah da arayıp, yavruyu alıp bakacaklarını söyledi.

Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar” diye konuştu.

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