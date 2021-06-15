Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
MUĞLA - Bodrum'da 'Gastronomi İlleri Bodrum'da' fuarı düzenlendi

MUĞLA - Bodrum'da 'Gastronomi İlleri Bodrum'da' fuarı düzenlendi

MUĞLA - Bodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı düzenlendi - Fuar alanı - Stantlarda sergilenen lezzetler - Fuarı gezenler - Fuardaki esnaf ile röportajBodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı düzenlendiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yöresel ürünlerin tanıtıldığı "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı açıldı.Gümbet Pazaryeri'nde özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen fuarda Erzurum, Gaziantep, Hatay, Balıkesir, Adıyaman ve Afyon'un yöresel ürünleri ve hediyelik eşyaları tanıtıldı.Fuarda sergilenen baklava, çiğköfte, künefe, ızgara ve zeytin çeşitleri ile onlarca çeşit baharat ilgi gördü.Fuarın organizatörlerinden Mahmut Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte gastronomisi ile öne çıkan illere ait yöresel ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Gümbet'ten sonra Konacık Mahallesi'nde de düzenlenecek fuar, 24 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Tron Astronomi Hediyelik Eşya Künefe 

İlgili Foto Galeriler
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...Yok Böyle Ustalık! Parçalanmış Mercedesi Bakın Ne Yaptı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement