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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - 2 bin 200 yıl önce yaptırılan Zeus Tapınağı eski ihtişamına kavuşuyor

MUĞLA - 2 bin 200 yıl önce yaptırılan Zeus Tapınağı eski ihtişamına kavuşuyor

- Zeus Lepsynos Tapınağı hava çekimi - Restorasyon çalışmaları - Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl ile röportaj Muğla 'da 2 bin 200 yıl önce yaptırılan Zeus Tapınağı eski ihtişamına kavuşuyor - Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl: - "Tapınağa ait mimari elemanların yüzde 80'i mevcut. Bu durum, restorasyonun orijinale uygun yapılması için ciddi bir avantaj. Tapınağı yeniden eski ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadık"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde milattan önce 2. yüzyılda bağışlarla inşa edilen ve Anadolu'nun en iyi korunmuş tapınakları arasında yer alan Zeus Lepsynos Tapınağı, restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.Selimiye Mahallesi sınırları içinde yer alan ve Zeus Lepsynos Tapınağı'nın da bulunduğu Euromos Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abuzer Kızıl, AA muhabirine, antik kentteki 17 sütundan 16'sının üst kirişleriyle hala ayakta olduğunu söyledi.

Antik kentteki tapınağın Roma döneminde yardımseverler tarafından inşa ettirildiğini belirten Kızıl, Avrupalı gezginlerden edindikleri belgelere göre, tapınağın 300 yıldır bir bölümünün yıkılmış halde olduğunu aktardı.Kızıl, projeyle tapınağı depreme karşı kuvvetlendirmeyi ve yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Yıl boyunca sürdürdükleri kazı ve belgeleme çalışmalarıyla Zeus Tapınağı'nın mimari elamanlarının büyük bölümünü tasnif ettiklerini anlatan Kızıl, "Tapınağa ait mimari elemanların yüzde 80'i mevcut. Bu durum, restorasyonun orijinale uygun yapılması için ciddi bir avantaj. Tapınağı yeniden eski ihtişamına kavuşturmak için kolları sıvadık." dedi.
Proje kapsamında etap etap ilerleyeceklerini vurgulayan Kızıl, ilk etap çalışmasının tapınağın etrafında kısmen toprağa gömülü ya da toprağın altında olabileceğini tahmin ettikleri alanların kazılarak, blokların açığa çıkarılması olacağına işaret etti.Yıllardır tapınağı restore etmeyi hayal ettiklerini dile getiren Kızıl, bu hayal gerçekleşmeye başladığı için mutlu olduklarını söyledi.

Restorasyon Deprem Muhabir Mimari Çekim 

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