Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Yaşam
MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor'
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor'

MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor'

Mehmetçik'in orman yangınlarına müdahalesi

( ANKARA ) MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor" ANKARA

Orman Yangınları Yangın 


- Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakâr Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor" denildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakâr Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkânlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.
(Mİ-BC -
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...İlk Meclisin Hiç Görmediğiniz Kareleri...
Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...Dünyanın En Ucuzu! 300 Yıl Dayanıyor...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı