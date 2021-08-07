MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orman yangınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor'



- Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakâr Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor" denildi. MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve fedakâr Mehmetçik, birçok bölgede çıkan orman yangınlarına karşı devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadele etmeye devam ediyor. Mehmetçik tüm imkânlarıyla yüce devletimizin ve asil milletimizin emrinde, hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.

(Mİ-BC -

