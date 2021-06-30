Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabı açıldı

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( ANKARA ) ANKARA



- Gölbaşı Mogan Gölü Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabının açılışı ve ikinci etabının işe başlama töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Gölbaşı’nda gerçekleşti. Başkentin Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’nün Kıyı Bandı Çevre Düzenlemesi Projesi'nin birinci etabının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışla beraber proje kapsamında devam eden ikinci etabının işe başlama töreni de gerçekleştirildi.

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da katıldı.

“Gölbaşı’nı turizme ve dünyaya açmaya yemin etmiştik” Açılış konuşmasını yaparak Gölbaşı’nın özel bir ilçe olduğunu söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Açılışımız ilçemize ülkemize hayırlı olsun. Biz Gölbaşı’nda seçim kampanyası yürütürken Gölbaşı özellikli bir ilçe demiştik. Gölbaşı stratejik bir bölge, sanayi şehri, öğrenci kenti, tarım ve çiftçiliğin bol olduğu yer dedik. Gölbaşı’nın hak ettiği yere gelmesi için elimizden gelen çalışmayı ve çabayı sürdürmeye söz verdik. Allah’ın izni ve cumhur ittifakımızın gücü sayesinde çalışmalarımız ile Gölbaşımızı değerine kazandırmaya devam ediyoruz. Gölbaşı’nı turizme ve dünyaya açmaya yemin etmiştik. Dünyaya açmaya başladık” açıklamasında bulundu. “38 ülkenin katılımı ile dünya bilardo şampiyonası burada yapılacak” Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Bilardo kompleksini çok yakında Gölbaşı’nda hizmete açacaklarını müjdeleyen Başkan Şimşek “38 ülkenin katılımı ile dünya bilardo şampiyonası burada yapılacak. Yürüyüş yolları bisiklet yolları dedik, 25 bin üniversite öğrencimizi burada nasıl tutarız diyerek kolları sıvadık ve projelerimizi hayata geçirdik. Bizden önceki dönem başkanlarına da teşekkür ediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız 1.8 kilometre yürüyüş yolu bisiklet yolu için teşekkür ederiz. 2. Etap da ise 20.5 kilometre alan yapılacak. İncek Taşpınar bölgesinde 1 kilometrelik projemiz tamamlandı. BGMP projesi ile Gölbaşımızda 54 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu olacak. Ankara’nın en büyük yürüyüş yolunu vatandaşlarımız ile buluşturmuş olacağız. Tulumtaş Mağaramızda Eylül ayında açılacak. Fuar alanımız 16-19 Eylül de burada olacak. Mogan Gölümüz Gölbaşı’nın incisi. Eymir’de öyle. Bize düşen görev elimizi taşın altına koymak. Buraya sahip çıkmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Millet Bahçesi ve TOKİ çalışmaları için de Bakan Kurum’dan destek isteyen Şimşek “TOKİ ile olan çalışmamız ve Millet Bahçemizin ise zemin etütleri tamamlandı. Bir an önce sizden bu konuda destek bekliyoruz. Gölbaşımızda projelerimizde emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi ortaklığında düzenlenen programa, Çevre ve Şehircilik Programı Murat Kurum ile beraber Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

(ÖMR-

