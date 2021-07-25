MİNSK - Belarus'ta Ortaçağ festivali

- Minsk 'e 35 kilometre uzaklıktaki Dudutki köyünde düzenlenen Our Grunwald Festivali - Göstericilerin şövalye kostümüyle ortaçağ savaş sahnelerini canlandırması - Katılımcıların geleneksel oyunlar oynaması MİNSK (AA) - Belarus'un başkenti Minsk 'e 35 kilometre uzaklıktaki Dudutki köyü her yıl ortaçağ savaş sahnelerinin canlandırıldığı ve döneme ait kostümlerin ve kültürün sahnelendiği Our Grunwald Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.
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