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MİNSK - Belarus'ta Ortaçağ festivali
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
MİNSK - Belarus'ta Ortaçağ festivali

MİNSK - Belarus'ta Ortaçağ festivali

- Minsk 'e 35 kilometre uzaklıktaki Dudutki köyünde düzenlenen Our Grunwald Festivali - Göstericilerin şövalye kostümüyle ortaçağ savaş sahnelerini canlandırması - Katılımcıların geleneksel oyunlar oynaması MİNSK (AA) - Belarus'un başkenti Minsk 'e 35 kilometre uzaklıktaki Dudutki köyü her yıl ortaçağ savaş sahnelerinin canlandırıldığı ve döneme ait kostümlerin ve kültürün sahnelendiği Our Grunwald Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Savaş Başkent 

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