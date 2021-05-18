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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti

Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti

Direkte mahsur kalan kedinin kurtarılma görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Cep Telefonu Polis Ekipleri Aydınlatma Direği 


- Balıkesir’de aydınlatma direğine tırmanan kedi, mahsur kalınca imdadına UEDAŞ ekipleri yetişti. Minik patinin kurtarılma anları ise vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Olay Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yolcupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaç aydınlatma direğine tırmanan bir kedi çıktığı yerde mahsur kaldı. Çaresizce miyavlayan kediyi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise durumu UEDAŞ ekiplerine bildirdi. Sepetli araçla kurtarma operasyonunu gerçekleştiren UEDAŞ ekipleri, uzun süre aç kalan kediyi mama ve su vererek besledi. Vatandaşın cep telefonu ile görüntü kaydı aldığı olay gülümseten görüntülere sahne oldu.
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