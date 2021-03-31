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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu

Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu

Ağaç dikimi

Öğretmenler Öğretmen Alabalık Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Kalabalık
-Öğrenciler ağaç dikerken
-TEMA temsilcisi ilhan ve öğrenciler rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde orman haftası kapsamında ilkokul bahçesinde minik öğrenciler ilk defa ağaç dikmenin heyecan ve sevincini yaşadı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye, TEMA ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Orman Haftası kapsamında ilçede bulunan okul bahçelerinde ağaç ve fidan dikimi yapıldı. Siverek Mehmetçik ilkokulunda da yapılan ağaç dikimine, daha yeşil bir okul bahçesi için kolları sıvayan minikler, öğretmen ve velileriyle birlikte çukur kazarak ağaçları torakla buluşturdu. Öğrenciler hayatlarında ilk kez ağaç dikmenin heyecan ve sevincini yaşadı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siverek TEMA İlçe Temsilcisi Sertaç İlhan, ‘Amaçlarının ağaç sevgisini öğrencilere yaşatmak olduğunu belirterek, yeşil bir Siverek için kendilerine destek olan herkese teşekkür’ etti. Minik öğrenciler de hayatlarında ilk defa ağaç diktiklerini, heyecanlı oldukları kadar da mutlu olduklarını söyleyerek, bu çalışmayı yapan öğretmenlerine teşekkür etti.
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