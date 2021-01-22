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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Mimar Sinan’ın ‘ustalık eseri’ Selimiye’nin sisli görüntüsü mest etti

Mimar Sinan’ın ‘ustalık eseri’ Selimiye’nin sisli görüntüsü mest etti

Selimiye Camii

İslam Mimari 

-sis görüntüsü
-vatandaş röportajı
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, yaşanan yoğun sis nedeniyle Mimar Sinan’ın ‘ustalık eseri’ adeta gözden kayboldu. Çevresi sisle kaplanan eşsiz mabedin görüntüsü görenleri mest etti.Edirne’de, sabah saatlerinden bu yana sis etkili oluyor. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, özellikle yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Türk-İslam mimarisinin zirvesi olarak görülen eşsiz mabet Selimiye’de, sisle birlikte güzel görüntüler oluştu. Yakınından geçenlerin görmekte zorlandığı Selimiye’nin sisli hali, görenleri mest etti.
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