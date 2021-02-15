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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eseri’ karlar altında

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eseri’ karlar altında

Karlar altında Selimiye Cami ve kent görüntüsü

( EDİRNE - DRONE) EDİRNE

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Kar Kalınlığı Başkent Kar Yağışı 


- Edirne, hafta sonu yaşanan kar yağışının ardından beyaza büründü. Osmanlı’nın kadim başkenti, sultanlar şehri Edirne beyaz gelinliğini giydi. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eseri’ eşsiz mabet Selimiye Camii ise karlar altında görkemine görkem kattı. Dün yaşanan kar yağışının ardından Edirne’de kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı sona erse de, kentte hava sıcaklığının eksi derecelerin altında olması nedeniyle, beyaz örtü şehri terk etmedi. Kadim payitaht ‘beyaz gelinliğini’ giydi Edirne, hafta sonu yaşanan kar yağışının ardından beyaza büründü. Osmanlı’nın kadim başkenti, sultanlar şehri Edirne beyaz gelinliğini giydi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, Türk-İslam mimarisinin zirve eseri tarihi Selimiye Camii ise karlar altında adeta görkemine görkem kattı. Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte, beyaz örtünün hafta sonuna kadar şehri terk etmeyeceği öngörülüyor. (KU-
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