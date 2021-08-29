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--Sulak alan

--Emin Yoğurtçuoglu röportaj



( HATAY ) "Mileyha Sulak" alanda kuş gözlem etkinliği HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Mileyha Sulak alan kuş gözlem etkinliğine ev sahipli yaptı. Milleyha Kuş Cenneti, Türkiye’de en çok kuş türünü barındıran alanlardan biri. Yapılan araştırmalara göre son 23 yılda Milleyha Kuş Cennetinde 282 kuş türüne rastlandı. Mileyha sulak alana kuş gözlemi etkinliğine bir çok vatandaş katılarak kuşların türlerini öğrenip inceledi. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, "Burası Türkiye'nin en büyük göç noktalarından birisi. Bu alanda bir kaç gün önce 5 flamingo ve 10 dan fazla balıkçı kuşun vurulduğunu öğrendik bu bizi aşırı üzdü. Bizim burada yapmaya çalıştığımız algı tam tersi bir hareket buranın kaderi de bu. Yıllarca aynı şey olmuş. Bizde buraya aylardır geliyoruz hayvanlar insanlara alıştı pandemiden dolayı tüfekler girmedi insanlar daha az ortada dolandığı için hayvanlar insanlara alıştı. En son yapmamız gereken şey onlara ihanet etmek bende oturdum ne yapılabilir diye düşündüm Türkiye olsun Hatay olsun buraya gelen halka burada ufak bir etkinlik yapacağımızı duyurduk" dedi.

(ALC-FKE-

