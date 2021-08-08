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Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada

Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada

Karnını doyuran boz ayı ve yakınındaki domuz

Kamera Altın Cep Telefonu Hayvan 

-Yavrularıyla birlikte konteynırdan karnını doyuran anne boz ayı
-Boz ayıların bölgeden uzaklaşması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan bir mezbahane ayı ve domuzlar tarafından mesken tutuldu. Mezbahanenin konteynerine atılan sakatat ve hayvan iç organlarından karınlarını doyuran ayılar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. Tunceli’nin Pülümür ilçe merkezinde bulunan bir mezbahaneye her akşam düzenli olarak gelen boz ayılar, konteynere atılan sakatat ve hayvan iç organlarından karınlarını doyuruyor. Ayıların yanı sıra domuzlar da beslenme alanına gelmeye başlarken, karınlarını doyuran hayvanlar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. Pülümürlü vatandaşlar da ayıların beslenme anlarını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.
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