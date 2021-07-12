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Metruk binaya 'briketli' önlem
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Metruk binaya 'briketli' önlem

Metruk binaya 'briketli' önlem

Binadan drone görüntüler

Nadan İntihar Girişimi Aktüel 

-Binadan aktüel görüntüler
-Mahalle sakini Ercömert ile röportaj
-diğer detaylar

( KAYSERİ -ÖZEL)- Kayseri'de 30 yıldır atıl vaziyette bulunan binanın ilk 2 katı briketler ile kapatıldı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 30 yıldır atıl vaziyette bulunan ve madde bağımlıları ile intihara teşebbüs etmek isteyen kişilerin sıklıkla kullandığı metruk binanın ilk katındaki pencereler içeri girilmemesi için briket ile kapatıldı. İlçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şahap Sicimoğlu Caddesi üzerinde tamamlanamayan ve 30 yıldır atıl vaziyette bulunan 13 katlı apartman, madde bağımlılarının ve intihara teşebbüs etmek isteyen şahısların sıklıkla kullandığı yere döndü. Mahalle sakinlerini isyan ettiren binaya ise briketli önlem alındı. Binanın ilk 2 katındaki balkon ve pencereler, briket ile örüldü. Mahalle sakinleri ise, briketin caydırıcı olduğunu ama binanın yıkılması gerektiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Galip Ercömert, binanın 30 yıldır bu vaziyette bulunduğunu söyleyerek, akşam saatlerinde çocukları dışarı gönderemediklerini kaydetti.
Ercömert, "Bu bina burada iyi değil. Buranın yıkılması lazım. Burada 5-6 kez intihar girişimi oldu ve 2'si sonuçlandı. Madde bağımlıları da buraya geliyorlar. Çocuklarımızı sokağa çıkaramaz olduk" dedi.
(AG-
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