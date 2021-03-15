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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı

- Metrelerce kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı

çiçek bahçeleri

Bulduk Irak 

-karlı dağlar
-kar içinde bahçe
-genel ve detaylar
-vatandaş fotoğraflar çekmesi
-röportaj

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta çetin geçen kış, yerini bahar aylarına bıraktı. Metrelerce karın biriktiği bölgelerde çiçek bahçeleri boy gösterirken, renk renk çiçekler kartpostallık görüntü oluşturdu. Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yemişli köyünde, kış aylarında 3 metreye yakın karın yağdığı bölgede havalar ısınınca kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı. Renk renk çiçek açan kardelenler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yoldan geçen sürücüler çiçek bahçeleri içinde fotoğraf çekip anı yakalamaya çalıştı. Yılmaz Gökçe isimli vatandaş, baharın gelişiyle beraber kendini çiçek bahçelerinde bulduklarını söyledi.

Gökçe, "Biz aylarca kar altında kalıyoruz. Bu bölgelerde yaşamımızı sürdürüyoruz. Kimi yerlerde 5 metreyi bulan kar oluyor. Buradan geçerken baharın habercisi olan çiçekleri görünce fotoğraf çekip arkadaşlarıma gönderdim. Baharın habercisi olan kardelenler içinde fotoğraflar çektim" dedi.
(SG-YRT-
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