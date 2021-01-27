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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Metrelerce kalınlıktaki karlı yollarda ekiplerin çalışması sürüyor

Metrelerce kalınlıktaki karlı yollarda ekiplerin çalışması sürüyor

-İş makinesinin karlı yolları açması

Strateji Çığ Düşmesi Karla Mücadele Hayvancılık Kar Yağışı 

--Köylülerin Yol çalışmasını izlemesi
--Ekiplerin akşam çalışmasından detay
--Genel detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan Alan köyünün yolunda çığ düşmesine rağmen çalışmalar devam ediyor. Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele ekipleri de kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şemdinli ilçe merkezinden 30 kilometre uzakta bulunan Alan köyü yolunun 8 gündür yağan kar yağışından dolayı ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Alan Köyü Muhtarı Kadir Akbaş, “Karla mücadele ekipleri yolun açılması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürmektedir. Köyümüzün yolunda şu ana kadar ekiplerle birlikte tespit ettiğimiz 6 noktada çığ düşmüş. Karayolları ekiplerinin özverili çalışmasıyla inşallah bir an önce köy yolumuz açılacaktır. Köyde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizle iletişime geçtik. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını belirttiler. İnşallah en yakın zamanda köyümüzün yolu açılacaktır” dedi.
Muhtar Akbaş, 2020 yılında bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Hakkari ve ilçelerine verdiği önem ve yatırımların şahidi olduklarını belirterek, “İran sınırında olan köyümüz, hem stratejik hem de doğal güzelliğiyle önem arz eden bir yerdir. İhalesi yapılan köyümüzdeki yolun genişletilmesi ve asfalt çalışmalarının bir an önce bitmesi için yetkilerden destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (AK-MSA-Y)
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