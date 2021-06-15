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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü

Metrekareye 50 kilodan fazla yağış düştü

Sağanak yağıştan görüntü

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Gesi Karahisar Yağan 

-hızlı yağan yağmurdan görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) -- Ülke genelinde en çok yağmur Kaynaşlı ilçesine yağdı DÜZCE

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine metrekareye 50,8 kilogram yağış düştü. Yurt genelinde yapılan yağış uyarısının ardından, en çok yağış düşen şehirler belli oldu. Buna göre Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak, yer yer taşmalara neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerçekleşen toplam yağışlar istatistiklerinden alınan bilgilere göre etkili olan sağanak yağışın en çok düştüğü şehir Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi oldu. İlçede metrekareye 50,8 kilogramlık yağış düşmesi yurt genelinde en çok yağışın düştüğü şehir oldu. Kaynaşlı’yı, 46,1 kilogram ile Yalova’nın Termal bölgesi ve Yalova merkez ilçesi takip etti. Listenin dördüncü sırasında Bursa Orhangazi 41,3 kilogram ile gelirken, Bursa Mustafakemalpaşa’ya 40,4 kilogram yağış düştü. Denizli, Eskişehir, Edirne, Bolu ve Afyonkarahisar’da en çok yağış alan şehirlerarasında yer aldı. (EB-ALI-
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