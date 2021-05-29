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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Metrekareye 201.6 kilogram yağış düşen kentte sokakla göle döndü

Metrekareye 201.6 kilogram yağış düşen kentte sokakla göle döndü

Sokaklardaki göletlerden görüntü

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Yağan 

-araçların geçişinden görüntü
-yağıştan görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- 6 saatte Düzce’de metrekareye 201.6 kilogram yağış düştü- Bazı cadde ve sokaklar göle döndü DÜZCE

– Son 6 saatte en çok yağış düşen il olan Düzce’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrasında bazı cadde ve sokakları göle döndü. Metrekareye 201.6 kilogram yağış düşen ilde belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Düzce’de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İl geneline 6 saatte 201.6 kilogram yağış düşerken, Düzce Türkiye genelinde en çok yağış alan şehir Düzce oldu. En çok yağış alan ilçelerde Düzce’nin Merkez ilçesi ikinci şehir oldu. Düzce Merkez’de metrekareye 30.4 kilogram yağış düşerken bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Düzce Belediyesi ekipleri su birikintisi olan noktalarda tahliye çalışmaları yaptı. 6 saat aralıksız sağanak şeklinde yağan yağış sonrasında Çilimli’ye 25.5, Gölyaka’ya 22.8, Kaynaşlı’ya 21.6, Kardüz Yaylası’na 19.7, Cumayeri’ne 19.2, Gümüşova’ya 17.3, Yığılca’ya 17, Yoğunpelit Köyü’ne 15 ve Akçakoca’ya 13.1 kilogram yağış düştü. İl genelinde metrekareye düşen kilogram ile Düzce Türkiye genelinde en çok yağış alan şehir oldu.
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