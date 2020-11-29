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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

MERSİN - Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

- Sahil bandında yaşanan yoğunluk - Vatandaşların sahilde yürüyüş yapması ve bisiklete binmesi - Sahilde balık tutan vatandaşlar Mersin 'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyorMERSİN (AA) - Mersin 'de etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yoğunluk oluşturdu.Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin 'de, sıcak havayı değerlendirmek isteyenler, sahillerde vakit geçiriyor.Hava sıcaklığının 19 dereceyi gösterdiği kent merkezindeki sahil bandına gelen bazı vatandaşlar, spor yapıp bisiklet sürmeyi tercih etti.Bazıları sahilde balık tutmaya çalışırken bazıları da köpeklerini gezdirdi.Vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

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