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MERSİN - Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
MERSİN - Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı

MERSİN - Sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldı

- Mahsur kalan tilki yavrusunun itfaiye ekiplerince kurtarılması - Tilkinin, Tarsus Doğa Parkı'na getirilmesi - Tilki yavrusunun bakım ve tedavisinin yapılması - Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu'nun açıklaması Mersin 'de sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu kurtarıldıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde, sulama havuzunda mahsur kalan tilki yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kozoluk Mahallesi'ndeki tarımsal sulama havuzunda tilki yavrusu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.Kaygan zemin nedeniyle yukarıya tırmanamayan tilki, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.Sağlık durumu iyi olan tilki, bakımın ardından doğal ortamına salınacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, "Tilkinin su içmek için o havuza indiği tahmin ediliyor. Genel muayenesini yaptık, gerekli ilaçları ve tedbirleri aldık. En kısa zamanda doğal ortamına yeniden kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

Su Tedbirler Tarım Bild Manama 

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